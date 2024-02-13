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Илон Маск: Практика показала, что военная помощь Украине на пользу не идёт

Илон Маск: Практика показала, что военная помощь Украине на пользу не идёт

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск прокомментировал украинский конфликт. По его словам, продление хода боёв никак не помогает Украине, и чем дольше боевые действия будут продолжаться, тем больше территорий лишится Киев и тем больше потерь будет в этом конфликте.

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