Троих россиян в Крыму завербовали через сайт знакомств для передачи данных ГУР

Трое жителей Крыма были завербованы ГУР МО Украины через сайт знакомств. Кадры публикует ФСБ. Как сообщили в ЦОС ФСБ, трое жителей Крыма, 1988, 1994 и 1995 г.
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