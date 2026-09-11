Организатор "языковых патрулей" отыгрался на защитницах русских людей в Казахстане

В некоторых странах СНГ есть неприятная тенденция: при внешне миролюбивой риторике там вспыхивают очаги местечкового национализма, направленного против русских.
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