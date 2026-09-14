Идея, что главной проблемой на пути мирных договоренностей является не проблема Донецкой области или, скажем, Крыма, а собственно проблема Зеленского, высказывается экспертами уже давно.
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Не обязательно быть професором или еще каким нибудь научным светилой, что бы не понимать, что будет с Зеленским после подписания мира или полного проигрыша в СВО. То время когда Зеленский мог бы сохранить свою жизнь, кануло в лето. Он повелся на обещания лохматого британца и евро пиндосов из Евросоюза. Зеленский уничтожил почти все население тупоглловых хохло@бов. Врядли ему простят за смерть своих отцов, мужей и детей, оставшиесяеще в живых контуженные хохлы и те кто успел сбежать за лучшей жизнью в Европу.