Утренняя мудрость гласит: - не выдумывай, - не усложняй, - не переживай. Пей свой кофе и дуй на работу!☝️ Всем удачного начала трудовой недели 😉.
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Утренняя мудрость гласит: - не выдумывай, - не усложняй, - не переживай. Пей свой кофе и дуй на работу!☝️ Всем удачного начала трудовой недели 😉.