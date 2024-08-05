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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Утренняя мудрость гласит

Утренняя мудрость гласит: - не выдумывай, - не усложняй, - не переживай. Пей свой кофе и дуй на работу!☝️ Всем удачного начала трудовой недели 😉.

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