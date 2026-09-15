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ИА Регнум

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Во Франции полиция разогнала рыбаков, протестовавших из-за цен на топливо

Во Франции полиция разогнала рыбаков, протестовавших из-за цен на топливо

Полицейские разогнали рыбаков, протестовавших против роста цен на топливо и блокировавших дорогу к нефтебазе в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции.

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