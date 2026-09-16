Американист Кошкин: попытки импичмента Трампа бьют по самим демократам

Конгресс США отказался запускать процедуру импичмента Дональда Трампа. За прекращение рассмотрения резолюции проголосовали 232 законодателя, против выступили 147.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- VР От неоплаченных ш...
- МП От неоплаченных ш...
- ВН Оптимизация с обр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым