Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. На размещенном снимке 40-летняя певица предстала в ванной комнате в укороченном белом топе на широких бретелях с глубоким декольте.
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