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Царьград

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Стала известна судьба выживших кенгурят, похищенных осенью из зоопарков России

Стала известна судьба выживших кенгурят, похищенных осенью из зоопарков России

В середине осени страну потрясла новость о серии похищений маленьких кенгуру из зоопарков России. Преступника довольно быстро нашли, но одно из похищенных животных успело погибнуть.

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