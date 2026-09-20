В Оренбургской области явка избирателей на выборы составила более 55%

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы в Оренбургской области на 18:00 по местному времени (16:00 мск) составила более 55%, что выше явки на аналогичных выборах, проходивших в 2021 году.
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