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ТАСС

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В Оренбургской области явка избирателей на выборы составила более 55%

В Оренбургской области явка избирателей на выборы составила более 55%

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы в Оренбургской области на 18:00 по местному времени (16:00 мск) составила более 55%, что выше явки на аналогичных выборах, проходивших в 2021 году.

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