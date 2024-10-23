Политика как он...
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Политика как она есть

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Запад предупредили о третьей мировой войне в одном случае

Запад предупредили о третьей мировой войне в одном случае

В случае, если Запад разрешит президенту Украины Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь территории России, может наступить третья мировая война.

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Комментарии
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людмила михайлик
Понятно с кем идёт война, с западом и штатами
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10 час.
Светлана Петрова
они могут спровоцировать ситуацию, а потом скажут, что это не они, также как с &quot;планом победы&quot;, который явно сочиняли сами
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8 час.
Анатолий Рябенко
У меня руки зачесались: первым ударом долбануть Лондон с полным уничтожением города  и прилегающих к нему районов, а затем Евросоюз и членов НАТО по алфавиту: Австрию, Бельгию, Венгрию, ... , Швецию, Эстонию..
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7 час.

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