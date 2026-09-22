Украинский экс-военный: бывших солдат ВСУ объединили в бригаду спецназа

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Украинская добровольческая бригада специального назначения создана из числа бывших военнослужащих ВСУ, воюющих в зоне проведения специальной военной операции вместе с ВС РФ.
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