AFTERSHOCK Легендарный российский "экономический обозреватель" Юрко Юрий Пронько, ещё в 2000-ых начавший регулярно публично ныть о состоянии дел в отсталой России, сначала в радиоэфирах, а в последние годы ставший настоящим лицом (всегда кислым) канала "Царьград".
Как лицо "Царьграда" Пронько загадил важнейшее достижение России в истории
Комментарии
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Алексей Тан
Да, Царьград, это иудейский (еврейский) ресурс, сайт.... да ОНИ (евреи) во время ВОВ... эти Геббельсы... Гитлеру, яйца и жопу вылизывали!... и в то же время и Сталину, так же... яйца и жопу вылизывали!... У них даже "противостояние" было... Левитан и Геббельс... только, Левитан зачитывал только ТО!... что в Кремле ему писали..... то Геббельс, только отсебячину гнал!!.
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