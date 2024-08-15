Как лицо "Царьграда" Пронько загадил важнейшее достижение России в истории

Алексей Тан

Да, Царьград, это иудейский (еврейский) ресурс, сайт.... да ОНИ (евреи) во время ВОВ... эти Геббельсы... Гитлеру, яйца и жопу вылизывали!... и в то же время и Сталину, так же... яйца и жопу вылизывали!... У них даже "противостояние" было... Левитан и Геббельс... только, Левитан зачитывал только ТО!... что в Кремле ему писали..... то Геббельс, только отсебячину гнал!!.