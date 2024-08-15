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Как лицо "Царьграда" Пронько загадил важнейшее достижение России в истории

Как лицо "Царьграда" Пронько загадил важнейшее достижение России в истории

AFTERSHOCK Легендарный российский "экономический обозреватель" Юрко Юрий Пронько, ещё в 2000-ых начавший регулярно публично ныть о состоянии дел в отсталой России, сначала в радиоэфирах, а в последние годы ставший настоящим лицом (всегда кислым) канала "Царьград".

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Комментарии
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Алексей Тан
Да, Царьград, это иудейский (еврейский) ресурс, сайт.... да ОНИ (евреи) во время ВОВ... эти Геббельсы... Гитлеру, яйца и жопу вылизывали!... и в то же время и Сталину, так же... яйца и жопу вылизывали!... У них даже &quot;противостояние&quot; было... Левитан и Геббельс... только, Левитан зачитывал только ТО!... что в Кремле ему писали..... то Геббельс, только отсебячину гнал!!.
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