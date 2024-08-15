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HiFi-стриминг Звук запустил функцию донатов для поддержки любимых артистов

HiFi-стриминг Звук запустил функцию донатов для поддержки любимых артистов

Слушатели HiFi-стриминга Звук теперь могут напрямую поддерживать своих любимых артистов. Сервис представил новый раздел «Актуальное» на страницах исполнителей, где пользователям стали доступны закрепленные релизы с сообщениями для фанатов и функция донатов.

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