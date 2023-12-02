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«Анадолу Эфес» нацелен на подписание Дэниэла Отуру

«Анадолу Эфес» продолжает работать над усилением передней линии после подписания Майка Дома. Как сообщает Eurohoops, турецкий клуб близок к оформлению перехода центрового «Меркезефенди » Дэниэла Отуру (24 года, 203 см).

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