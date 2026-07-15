Раскрыта неожиданная опасность окрошки и арбуза – врач дал два совета

Гастроэнтеролог предупредил, что арбуз и окрошка при переедании, неправильном хранении или индивидуальной непереносимости могут вызвать брожение в кишечнике, пищевые инфекции и отравления, поэтому важно соблюдать меры предосторожности при их выборе, хранении и употреблении.