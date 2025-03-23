Российская теннисистка разгромно проиграла украинке на турнире WTA

Теннисистка Анна Блинкова разгромно проиграла украинке Костюк на турнире WTA Российская теннисистка Анна Блинкова разгромно проиграла украинке Марте Костюк на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском городе Майами.
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