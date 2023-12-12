«МИКС Россия — 2023» опубликовал список финалистов. Итоги будут объявлены уже сегодня

Жюри ежегодного конкурса интерактивной рекламы «МИКС Россия — 2023» определило список претендентов на победуЭксперты интерактивной рекламы выбрали наиболее перспективные и смелые кейсы в сфере российских digital-коммуникаций.
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