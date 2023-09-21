До сих пор в учебниках истории и западных телепередачах процесс объединения двух германских государств преподносят, как некую милость «свыше», оказанную западными немцами восточным.
Шольцу напомнили, что ГДР присоединили к ФРГ без проведения референдума
Комментарии
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А Кудасов
Такое развитие событий на эту тему я бы всячески приветствовал. Общался с довольно высокопоставленными немцами уже из объединённой Германии, но из бывшего ГДР. На вопрос о том, как живётся в объединённой, тут же на лице грустнейшее выражение и не желание говорить об этом. А и так всё было понятно.
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19 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Как любил говорить монах - секретарь Пскова Печёрского Монастыря архимандрит отец НАФАНАИЛ( ныне покойный) " не всё сразу, не всё сразу"!
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8 час.
ЕБ
Елена Бреслова
им не дадут возможности его провести, инициаторы вообще будут уничтожены
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2 час.
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