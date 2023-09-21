Шольцу напомнили, что ГДР присоединили к ФРГ без проведения референдума

А Кудасов

Такое развитие событий на эту тему я бы всячески приветствовал. Общался с довольно высокопоставленными немцами уже из объединённой Германии, но из бывшего ГДР. На вопрос о том, как живётся в объединённой, тут же на лице грустнейшее выражение и не желание говорить об этом. А и так всё было понятно.