Мировое обозрение

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СМИ: DRL и РФПИ работают над увеличением производства Спутника V в Индии

ТАСС, 31 августа. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories (DRL) тесно сотрудничают, чтобы увеличить производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории республики.

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