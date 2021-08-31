СМИ: DRL и РФПИ работают над увеличением производства Спутника V в Индии

ТАСС, 31 августа. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories (DRL) тесно сотрудничают, чтобы увеличить производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории республики.
ТАСС, 31 августа. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories (DRL) тесно сотрудничают, чтобы увеличить производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории республики.
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