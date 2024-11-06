🗺❗️На Купянском операционном направлении ротно-тактические подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" смогли установить контроль над Колесниковкой и ж/д-станцией "Скоростной".
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🗺❗️На Купянском операционном направлении ротно-тактические подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" смогли установить контроль над Колесниковкой и ж/д-станцией "Скоростной".