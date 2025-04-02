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Царьград

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Прокуратура исправила 1500 фиктивных дел о мигрантах после проверки МВД

Прокуратура исправила 1500 фиктивных дел о мигрантах после проверки МВД

Прокуратура обнаружила значительные недочёты в миграционном контроле МВД. Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что после корректировки работы подразделений выявлено на 70% больше преступлений, связанных с незаконной миграцией.

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