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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коламбус» забросил 9 шайб в матче с «Баффало». Это 2-й результат в истории клуба

«Блю Джекетс» разгромили «Сэйбрс» (9:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Это 2-й результат по голам за игру в истории клуба из Огайо.

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