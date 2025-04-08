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Бербок пошла по стопам дедушки-фашиста. В Германии поражены ее указом

Бербок пошла по стопам дедушки-фашиста. В Германии поражены ее указом

Да, это совпадение — тот факт, что "указание" министерства иностранных дел Германии не приглашать русских и белорусов на мероприятия в память о последних сражениях Второй мировой войны касается прежде всего земли Бранденбург.

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