После упрощения правил трудоустройства в России стало больше работы для несовершеннолетних. По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, число вакансий для них выросло в четыре-пять раз.
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