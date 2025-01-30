Как быстро снять стресс на работе: топ-5 расслабляющих игр

MAXIM собрал лучшие проекты, которые доступны совершенно бесплатно на нашем сайте. фото: MAXIMИГРЫДумаем, вам знакомо это чувство: рабочий день подходит к концу, а голова просто гудит от нескончаемых задач.
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