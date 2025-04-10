День отечественной истории может появиться в России

В России могут учредить новый праздник – День отечественной истории. Такое предложение глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил премьер-министру Михаилу Мишустину, в четверг, 10 апреля, ТАСС.
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