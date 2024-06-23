Озорные хаоситы, как инструмент сокрушения глобализма

Александр Симаков

А Вы уверены, что это точно хуситы хулиганят, а не наши "ихтамнеты"? У хистов нет спутников для наведения ракет и беспилотников на цели, у хуситов нет данных о том, какие суда, под каким флагом и куда идут.. Кто-то же их снабжает и данными и оружием? Может быть Иран, а может быть наши Петров с Башиоровым, переодетые в хуситов, сидят за пультами управления ракет и БЭКов.😀 Как американцы и натовцы на Украине...