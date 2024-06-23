Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Озорные хаоситы, как инструмент сокрушения глобализма

Озорные хаоситы, как инструмент сокрушения глобализма

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Редкий день начинается, дабы в ТОП-10 мировых новостей не наткнуться на сообщение «силы йеменских хуситов едва не потопили коммерческое судно», «пираты Красного моря вынудили экипаж покинуть горящее судно», «иранские прокси атаковали американскую эскадру» и так далее.

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Комментарии
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Tania Еременко
Браво хуситам! Браво сто раз!
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9 час.
Александр Симаков
А Вы уверены, что это точно хуситы хулиганят, а не наши &quot;ихтамнеты&quot;?  У хистов нет спутников для наведения ракет и беспилотников на цели, у хуситов нет данных о том, какие суда, под каким флагом и куда идут.. Кто-то же их снабжает и данными и оружием? Может быть Иран, а может быть наши Петров с Башиоровым, переодетые в хуситов, сидят за пультами управления ракет и БЭКов.😀 Как американцы и натовцы на Украине...
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7 час.
Игорь Василевский
Как говорят на востоке - иншалла... Что в переводе на родной - а кто ж это знает? На все воля небес... может и Боширов... а может - и Петров..
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17 мин.

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