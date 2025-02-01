Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с возможными поставками в РФ опасной Coca-Cola

Роспотребнадзор, после появления данных о том, что производитель напитков Coca-Cola отзывает свою продукцию в Европе из-за токсичных веществ, взял на контроль ситуацию с возможным поступлением опасных газированных напитков на российский рынок.
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