БлокнотРУ Зеленский шутил о том, что очень скоро США не будут знать, что делать с Украиной, и почему санкции не напугают русских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- После ДТП с участием сына замминистра на Porsche с хозяина старенькой иномарки требуют миллионы рублей
- Ностальгия по высшей мере наказания – рекордный рост хищений из бюджета
- Архитектура влияния: почему возведение крупных религиозных комплексов в немусульманских российских регионах требует жесткого общественного контроля
Свежие комментарии
- Молельные комнаты...
- Эксперимент над з...
- Эксперимент над з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым