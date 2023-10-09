ЦБ Израиля продаст валюту на $30 млрд, чтобы остановить обвал шекеля

Центральный банк Израиля будет продавать иностранную валюту на сумму до $30 млрд, чтобы «умерить волатильность обменного курса [израильского] шекеля» и обеспечить необходимую ликвидность для нормальной работы рынков, говорится в сообщении регулятора.
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