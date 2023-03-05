Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

«Бетис» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Бетис» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Реал Мадрид» в гостях сыграет с «Бетисом» в 24-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх