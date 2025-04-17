«Хороший стоматолог» прекратил работу в Новосибирске

Сотрудники Роспотребнадзора выявили множество недостатков в работе ООО «Хороший стоматолог». В клинике нерегулярно проводилась уборка и дезинфекция помещений, имелись претензии к обращению с медицинскими отходами и иные недостатки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии