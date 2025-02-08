Попавшие в окружение российские штурмовики ликвидировали 17 солдат ВСУ

Попавшие в окружение российские штурмовики ликвидировали 17 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал командир взвода группировки «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Ара.
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