Кто прикрыл подрывы "Северных потоков": Названы имена каждого из украинских дайверов-диверсантов

ДП

Дмитрий Пузанов

Какие все грозные, диванные сидельцы! Сразу ликвидировать... НО: во-первых, от этих терактов никто из российских граждан не погиб; во-вторых, Газпром из-за роста цен на газ, вызванного взрывами, заработал в 10 раз больше, чем стоили его доли в газопроводах; в-третьих, газопроводы не являются 100 %-ной собственностью Газпрома, в них вкладывали деньги и западные компании. Так что организаторы взрывов себе в ногу выстрелили, а Газпрому прибыль увеличили.