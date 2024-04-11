Спустя полтора года после разрушения "Северных потоков" ни ООН, ни страны Запада так и не инициировали открытого расследования в рамках этой геополитической диверсии, однако упорно продолжают отрицать причастие стран НАТО.
Кто прикрыл подрывы "Северных потоков": Названы имена каждого из украинских дайверов-диверсантов
Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
Какие все грозные, диванные сидельцы! Сразу ликвидировать... НО: во-первых, от этих терактов никто из российских граждан не погиб; во-вторых, Газпром из-за роста цен на газ, вызванного взрывами, заработал в 10 раз больше, чем стоили его доли в газопроводах; в-третьих, газопроводы не являются 100 %-ной собственностью Газпрома, в них вкладывали деньги и западные компании. Так что организаторы взрывов себе в ногу выстрелили, а Газпрому прибыль увеличили.
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12 час.
radiofree RF
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11 час.
владимир рябченко
легенда... а про учения НАТО в регионе забыли?? вот они настоящих исполнителей и прикрыли... по закладе ВВ... а подрыв осуществлён много позже дистанционно... просто УА ССОшникам скоро капец, а с ними и вопросы к СшА исчезнут...
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10 час.
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