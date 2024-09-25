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Газета.ру

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Врач Жемчугов: самолечение по советам фармацевта может быть опасно

Врач Жемчугов: самолечение по советам фармацевта может быть опасно

Пациентам стоит избегать самолечения с помощью препаратов по советам фармацевта. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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