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Литва, Эстония и Латвия в очередной раз пригрозили нам "выходом из единой энергосистемы". Практически фельетон

Литва, Эстония и Латвия в очередной раз пригрозили нам "выходом из единой энергосистемы". Практически фельетон

Ой, ребята, ой не могу. Если кто не в курсе, три отсталых страны 4-го мира, которые очень сильно раздувают щёки и изображают из себя столпов капиталистического мира, а сами не имеют ни масштабных производств, ни даже энергоресурсов, в очередной раз решили сыграть в уже ставшую привычной для них игру - "Назло мамке уши отморожу".

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Комментарии
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Руслан Техажев
Да вы что, хотите чтобы наши буржуи сами себе яйца отрезали? Ничего себе размечтались!
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17 час.
Lana_Borei Иванова
Чего ждём?
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13 час.

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