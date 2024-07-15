Литва, Эстония и Латвия в очередной раз пригрозили нам "выходом из единой энергосистемы". Практически фельетон

Ой, ребята, ой не могу. Если кто не в курсе, три отсталых страны 4-го мира, которые очень сильно раздувают щёки и изображают из себя столпов капиталистического мира, а сами не имеют ни масштабных производств, ни даже энергоресурсов, в очередной раз решили сыграть в уже ставшую привычной для них игру - "Назло мамке уши отморожу".