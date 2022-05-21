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Новая нефтяная игла, экономист Бранко Миланович о последствиях войны и покупатель российского McDonald’s

Новая нефтяная игла, экономист Бранко Миланович о последствиях войны и покупатель российского McDonald’s

Новая нефтяная игла, экономист Бранко Миланович о последствиях войны и покупатель российского McDonald’s Закрытая экономическая статистика и беспрецедентность кризиса затрудняют оценку последствий «военной операции» для российской экономики.

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