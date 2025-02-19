Долгожданное облегчение: цена электроэнергии и газа в Германии наконец резко снизилась

В конце 2024 года и большую часть января и первой половины февраля цены на электроэнергию в Германии росли на фоне низких скоростей ветра и возросшей зависимости от природного газа в производстве электроэнергии.
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