Лучший шанс Переса отыграться за провальный сезон. Прогноз на Гран При Мексики

Getty Images / Red Bull Content PoolХудший сезон в карьере Кто бы мог представить в начале сезона-2023, что Серхио Перес приедет на свою домашнюю гонку с неопределенным будущим? После четырех первых этапов мексиканец считался претендентом на титул.
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