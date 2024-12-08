Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Порошенко* поймал в коридоре советника Трампа и похвастался «обнадеживающей» беседой

Порошенко* поймал в коридоре советника Трампа и похвастался «обнадеживающей» беседой

Бывший президент Украины Петр Порошенко* утверждает, что провел беседу с Майком Уолтцем, который вероятно станет советником избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

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Комментарии
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Игорь Морозов
Смотрю на это парашенко, какое оно мерзкое ЖИВОТНОЕ.
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15 час.

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