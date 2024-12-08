Порошенко* поймал в коридоре советника Трампа и похвастался «обнадеживающей» беседой

Бывший президент Украины Петр Порошенко* утверждает, что провел беседу с Майком Уолтцем, который вероятно станет советником избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.
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