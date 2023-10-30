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Украинский футболист Алиев признался, что на русском языке говорить удобнее

Украинский футболист Алиев признался, что на русском языке говорить удобнее

Украинский футболист Александр Алиев, который был полузащитником киевского Динамо» и сборной Украины, признался, что разговаривать на русском языке ему удобнее, поэтому он не собирается переходить на украинский, сообщает «Чемпионат.

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