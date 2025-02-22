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Царьград

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Курды возобновляют экспорт нефти: поставки на три месяца в Сирию утверждены

Курды возобновляют экспорт нефти: поставки на три месяца в Сирию утверждены

Автономная администрация курдов на северо-востоке Сирии объявила о возобновлении экспорта нефти и газа на три месяца.

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