Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 тыс. метров. Пепловый шлейф распространился в восточном и северо-восточном направлении в сторону Берингова моря.
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