Епанчинцев о Гребенкине: «Никиту «Амуру» порекомендовал Мозякин. У Сергея тонкое чутье на игроков»

Вадим Епанчинцев сказал, что Никиту Гребенкина «Амуру» порекомендовал Сергей Мозякин. – Удивлены, что молодые форварды Николишин (9+10) и Лихачев (9+5) – лучшие снайперы и бомбардиры команды? – Нет, Иван Николишин уже не совсем новичок, он созрел для тренерского доверия и для того, чтобы провести прорывной сезон в роли ведущего центра команды КХЛ.