15 уникальных фото звезд от Энди Уорхола

Мало кто знает, что такой культовый персонаж в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом, как Энди Уорхол, был не только художником, продюсером, дизайнером, писателем, коллекционером, издателем журналов и кинорежиссером, но и весьма талантливым фотографом.
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