Украина раздора: в Белом доме выдвинули новое условие для оказания поддержки Израилю

Администрация действующего президента США Джо Байдена выступила против предложенного республиканцами законопроекта о выделении дополнительной помощи Израилю в 17,6 миллиарда долларов без средств на Украину.
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