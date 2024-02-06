WSJ: угрозы вынудили Хейли запросить защиту у Секретной службы США

Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера Никки Хейли обратилась к Секретной службе за защитой в связи с увеличивающимися угрозами в ее адрес.
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