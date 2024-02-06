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WSJ: угрозы вынудили Хейли запросить защиту у Секретной службы США

WSJ: угрозы вынудили Хейли запросить защиту у Секретной службы США

Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера Никки Хейли обратилась к Секретной службе за защитой в связи с увеличивающимися угрозами в ее адрес.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Или День американской политики
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17 час.
АндрейБорков
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16 час.

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