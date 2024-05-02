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Дата релиза Star Wars: Hunters, минимальные системки Hellblade II, новая игра о Бэтмене…

Дата релиза Star Wars: Hunters, минимальные системки Hellblade II, новая игра о Бэтмене…

Соревновательная игра по «Звёздным Войнам», в Steam открылся предзаказ Senua’s Saga: Hellblade II, стример jimmashima сломал Tekken, у серии Batman: Arkham появится ещё одна часть, Assassin’s Creed Mirage покоряет смартфоны, огромные продажи Gray Zone Warfare.

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