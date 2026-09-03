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Газета.ру

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Компания X5 попросила Путина снять запрет на экспансию при 25% доле в регионе

Компания X5 попросила Путина снять запрет на экспансию при 25% доле в регионе

Группа X5, управляющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик», предложила президенту России Владимиру Путину отменить ограничение, которое не позволяет торговым сетям занимать более 25% продовольственного рынка в муниципальных образованиях и субъектах.

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